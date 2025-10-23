Силовые структуры
17:18, 23 октября 2025Силовые структуры

Стало известно о случаях незаконного увольнения участников СВО в Москве

Прокуратура Москвы выявила случаи незаконных увольнений бойцов СВО и невыплат зп
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

В Москве выявлены случаи незаконных увольнений участников специальной военной операции (СВО), невыплат им зарплат и положенной материальной помощи. Об этом сообщил прокурор столицы Максим Жук на коллегии ведомства по защите трудовых прав граждан, передали «Ленте.ру» в пресс-службе.

По его словам, прокуроры выявляли и пресекали на предприятиях, где трудоустроены военнослужащие, факты необоснованного расторжения трудовых договоров, несвоевременного принятия мер к их приостановлению, невыплаты заработной платы, а также материальной помощи, предусмотренной локальными актами организаций.

Подавляющее большинство нарушений прав участников СВО допущено при выделении квот для инвалидов и их трудоустройстве. Жук потребовал усилить внимание по защите их трудовых прав.

Кроме того, благодаря прокурорским мерам в 2025 году в Москве погашена задолженность в 4,8 миллиарда рублей и восстановлены трудовые права более 20 тысяч работников. Сотрудники ведомства отреагировали на семь тысяч нарушений прав граждан на оплату труда, возбуждено 101 уголовное дело.

Ранее Генпрокуратура сообщила, что в 30 регионах России были возбуждены уголовные дела за нарушения при подготовке к зиме, всего по стране выявлено более 46,5 тысячи нарушений.

    Все новости