15:28, 22 октября 2025Экономика

В России захотели наказать виноватых за плохую подготовку к зиме

В 30 регионах возбудили дела за нарушения при подготовке к отопительному сезону
Мария Черкасова

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В 30 регионах России были возбуждены уголовные дела за нарушения при подготовке к зиме, всего по стране выявлено более 46,5 тысячи нарушений, сообщает Генеральная прокуратура РФ.

В Генпрокуратуре подвели итоги надзора за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду. Среди регионов с уголовными делами — Челябинская, Нижегородская, Костромская и Самарская области. По материалам прокурорских проверок возбуждено 112 уголовных дел.

Прокуроры выявили свыше 46,5 тысячи нарушений и внесли более 25,1 тысячи актов реагирования. Благодаря их вмешательству в стране отремонтировали свыше 3,3 тысячи объектов коммунальной инфраструктуры, обновили около 2,9 тысячи километров сетей тепло-, водо- и электроснабжения, а также поставили на учет 8,1 тысячи бесхозяйных объектов теплоснабжения. Кроме того, погашена задолженность за коммунальные ресурсы на сумму 16,6 миллиарда рублей.

Эти меры направлены на обеспечение бесперебойного начала и проведения отопительного сезона и предупреждение сбоев в теплоснабжении.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства потребовал ужесточения мер при подготовке к отопительному сезону.

