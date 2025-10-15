Путин потребовал ужесточить меры при подготовке к отопительному сезону

Президент Путин потребовал жестких мер при подготовке к отопительному сезону

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства потребовал ужесточить мер при подготовке к отопительному сезону. Об этом сообщает РИА Новости.

«Благодушие здесь точно неуместно, надо все, о чем вы говорили, жестко проводить в жизнь», — подчеркнул он.

Ранее депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили предоставить жильцам многоквартирных домов право определять, когда начинать отопительный сезон.

До этого специалист по отоплению столичного ГБУ «Жилищник» Матвей Коротов дал совет, как бороться с холодными батареями. Он посоветовал обратиться в управляющую компанию.