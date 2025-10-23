Силовые структуры
Суд оставил под арестом фигурантов дела о теракте в отношении генерала Кириллова

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

Суд оставил под арестом четырех фигурантов уголовного дела о теракте в отношении российского генерала Игоря Кириллова – начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и оставил обвиняемых в СИЗО на время расследования уголовного дела. В покушении обвиняются Ахмаджон Курбонов, Роберт, Сафарян, Батухан Точиев и Рамазан Падиев.

Следствие продолжает расследование уголовного дела в заочно арестованных соучастников преступления, ключая гражданина Украины, проживающего на территории Евросоюза.

Генерала Кириллова и его помощника не стало рано утром 17 декабря 2024 года. Бомбу активировали в тот момент, когда они вышли из подъезда на Рязанском проспекте к служебному автомобилю.

