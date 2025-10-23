Пару россиян закололи и сожгли в оккультном доме с когтями и сатанинскими звездами

В Балашихе в сгоревшем доме с сатанинскими звездами нашли тела супругов

В Московской области следователи разбираются в расправе над супружеской парой в частном доме в Балашихе. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

Следствие заявило, что после пожара в доме без признаков жизни нашли обгоревших 51-летнего мужчину и 52-летнюю женщину. По предварительным данным, мужчина ушел из жизни из-за угарного газа, на женском теле насчитали семь ножевых ранений. В доме оказалось множество оккультных предметов: ритуальные когти для взятия крови, ножи, экзотерическая литература, метлы и сатанинские звезды.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

