Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:13, 23 октября 2025Силовые структуры

Трагедию со взорвавшейся колонкой в Луганске назвали терактом

СК возбудил дело о теракте из-за взрыва колонки в Луганске
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Луганске следователи возбудили уголовное дело о теракте из-за взрыва. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР) по региону.

Дело возбуждено по пункту в части 2 статьи 205 («Террористический акт»), части 1 статьи 222.1 (Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и части 1 статьи 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ») УК РФ. Сотрудники СК назначили ряд экспертиз.

Ранее сообщалось, что ЧП произошло на Черноморской улице у здания городской администрации. Мужчина пнул колонку с играющей музыкой и остался без ноги. Устройство было заминировано. Также в результате случившегося пострадала женщина. Ее госпитализировали. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о применении дальнобойного оружия США для ударов по России

    Банк России понизил курсы доллара и евро

    Орбан раскрыл ущерб Европе из-за конфликта на Украине

    Определено влияние «Оземпика» на здоровье сердца

    Орбан заявил о нежелании венгров умирать за Украину

    Опального брата Карла III могут выслать в самый мрачный замок Шотландии

    Названы сроки сертификации российско-белорусского самолета

    Трагедию со взорвавшейся колонкой в Луганске назвали терактом

    Эффективность санкций США против России поставили под сомнение

    Модный в 2000-х наряд вновь стал трендом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости