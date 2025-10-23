Трампа сравнили с Байденом из-за одного решения по России

Дизен: Трамп из-за санкций против России больше похож на Байдена, чем Байден

Введенные президентом США Дональдом Трампом санкции против России напоминают политику его предшественника Джо Байдена. Такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в социальной сети X.

«Трамп теперь больше похож на Байдена, чем Байден», — написал он.

По мнению Дизена, данное решение грозит подорвать переговорный процесс по Украине, а также привести к росту цен на нефть и эскалации конфликта.

Ранее Министерство финансов США ввело санкции против двух крупных российских нефтяных компаний.