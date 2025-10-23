Цены на аренду жилья в Москве и Петербурге побили рекорд

«Дом.РФ»: Цены на аренду жилья в Москве и Петербурге стали рекордно высокими

По итогам третьего квартала 2025 года аренда жилья в Москве и Санкт-Петербурге оказалась рекордно дорогой для текущего периода. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на данные аналитического центра «Дом.РФ».

В Москве средняя стоимость съемного жилья за квартал выросла на 23 процента, до 115 тысяч рублей в месяц, а в Петербурге — на 3 процента, до 57 тысяч рублей в месяц. В остальных российских городах также зафиксировали рост цен, но не до рекордных показателей — на 7 процентов, до 40 тысяч рублей.

Эксперты связывают повышение цен с сезонным ростом спроса и снижением предложения, которое происходит второй квартал подряд в Москве (минус 8 процентов) и других городах-миллионниках (минус 13 процентов), за исключением Петербурга, где показатель вырос в 1,8 раза за квартал.

Ранее сообщалось, что стоимость квадратного метра жилья в России может вырасти на 50 процентов к 2030 году.

