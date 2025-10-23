Мир
14:58, 23 октября 2025Мир

В Британии арестовали троих человек по подозрению в работе на Россию

В Британии были задержаны трое мужчин по подозрению в помощи спецслужбам РФ
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Paul Hackett / Reuters

В Великобритании по подозрению в якобы оказании помощи российской разведке были задержаны три человека. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление лондонской полиции.

«По данным столичной полиции, трое мужчин в возрасте 44, 45 и 48 лет были арестованы по подозрению в оказании помощи российским спецслужбам», — сказано в сообщении.

В полиции уточнили, что задержания проведены в соответствии со статьей 3 Акта о национальной безопасности от 2023 года.

В сентябре сообщалось о задержании в графстве Эссекс трех человек: двух мужчин и одной женщины, которых также подозревают в сотрудничестве с российской разведкой. «Все трое задержаны по подозрению в оказании помощи иностранной разведывательной службе», — указали правоохранители.

