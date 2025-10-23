Евродепутат Валле: Отказ от газа России не способствует урегулированию конфликта

Отказ Европейского союза (ЕС) от газа России не способствует урегулированию конфликта, а наносит удар по самим европейцам. Об этом заявил депутат Европарламента от оппозиционной итальянской партии «Движение пяти звезд» Данило Делла Валле, передает ТАСС.

«Они обрекают семьи и бизнес на оплату расходов на свою грязную войну. Из-за безрассудной политики счета за газ растут на 300 евро на семью в год», — подчеркнул Делла Валле.

По словам евродепутата, отказ от российского газа не помогает остановить конфликт и лишь способствует переходу ЕС на американский газ, который «стоит в три раза дороже».

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что страну ожидают трудные времена на фоне решения Совета ЕС об утверждении плана поэтапного отказа от газа из России, предусматривающего, в частности, запрет на его транзит с 1 января 2026 года.