В Москве обезвредили банду подростков-грабителей

В Москве задержаны 8 подростков, грабивших горожан

В Москве задержаны восемь подростков-грабителей. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство "Москва"».

По данным агентства, они организовали банду, 18 октября в одном из мессенджеров списались с молодым человеком и договорились о встрече на улице Дмитриевского. Пришедшие на назначенное место фигуранты избили его и забрали мобильный телефон. Затем они поступили также с другим мужчиной, — у того они похитили личные вещи и паспорт. Все доставлены к следователю на допрос.

Им предъявлено обвинение. Сейчас правоохранители проверяют задержанных на аналогичные преступления.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области правоохранители задержали троих подростков-домушников.