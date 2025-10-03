В российском городе обезвредили банду подростков-домушников

В Оренбургской области правоохранители задержали 3 подростков-домушников

В Оренбургской области правоохранители задержали троих подростков-домушников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Задержанные — жители Сорочинска в возрасте 16-17 лет. Они стали подозреваемыми по статье 162 УК РФ. В отношении несовершеннолетних избрана мера пресечения.

По версии следствия, в ночь на 30 сентября подростки проникли в частный дом, в котором была хозяйка и ее знакомый. В результате домушники распылили в лицо мужчины перцовый баллончик и убежали. Потом они дождались, когда женщина выйдет из дома, напали на нее и похитили мобильный телефон. В эту же ночь подростки совершили аналогичное преступление в квартире на той же улице, избив потерпевшего и похитив два телефона.

Ранее в Реже Свердловской области неизвестные разрушили десятки памятников и крестов на кладбище.