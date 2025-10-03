Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:22, 3 октября 2025Россия

На российском кладбище разрушили десятки памятников и крестов

В Реже неизвестные разрушили десятки памятников и крестов на кладбище
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Реже Свердловской области неизвестные разрушили десятки памятников и крестов на кладбище. Об этом заявил Ura.ru пресс-секретарь регионального управления МВД России полковник Валерий Горелых.

Он предположил, что погром на российском кладбище могли устроить лица, склонные к неадекватному поведению, наркозависимые граждане или трудные подростки.

Сообщение о происшествии в дежурную часть поступило 2 октября. Местная жительница пояснила, что на Никольском кладбище поврежден памятник ее отца. Всего вандалы повалили на землю порядка десяти памятников и крестов.

«По итогам проверочных мероприятий полиция примет обоснованное процессуальное решение. Раскрытие преступления взято на контроль руководством», — подчеркнул Горелых.

Ранее стало известно, что с подростками, которые устроили погром на кладбище в Снежинске Челябинской области, стали работать психологи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Радиус действия охватывает всю Европу». Названо мощное оружие, которым Россия может ответить на угрозы Запада

    В США заявили о планах Трампа передать Украины новые разведданные

    В аэропорту российского курорта задержались более 20 рейсов

    Луна предсказала отличные торговые отношения России и США

    Завершено расследование уголовного дела в отношении известного российского блогера

    Раскрыты признаки женского алкоголизма

    Момент падения Porsche Cayenne в реку в центре Петербурга попал на видео

    В Раде высказались о чтении Пушкина Путиным

    Шпионский вирус замаскировали под мессенджер

    На российском кладбище разрушили десятки памятников и крестов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости