На российском кладбище разрушили десятки памятников и крестов

В Реже Свердловской области неизвестные разрушили десятки памятников и крестов на кладбище. Об этом заявил Ura.ru пресс-секретарь регионального управления МВД России полковник Валерий Горелых.

Он предположил, что погром на российском кладбище могли устроить лица, склонные к неадекватному поведению, наркозависимые граждане или трудные подростки.

Сообщение о происшествии в дежурную часть поступило 2 октября. Местная жительница пояснила, что на Никольском кладбище поврежден памятник ее отца. Всего вандалы повалили на землю порядка десяти памятников и крестов.

«По итогам проверочных мероприятий полиция примет обоснованное процессуальное решение. Раскрытие преступления взято на контроль руководством», — подчеркнул Горелых.

Ранее стало известно, что с подростками, которые устроили погром на кладбище в Снежинске Челябинской области, стали работать психологи.