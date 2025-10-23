В Росфинмониторинге оценили Форум российских оппозиционеров

Росфинмониторинг признал «Форум свободной России» экстремистской организацией

Росфинмониторинг признал «Форум свободной России» экстремистской и террористической организацией. Информация появилась на сайте ведомства.

Ранее Генпрокуратура признала ее нежелательной. В ведомстве заявили, что «Форум» представляет угрозу конституционному строю и безопасности России.

Форум свободной России — это конференция российской оппозиции, которая с 2016 года два раза в год проходит в Вильнюсе (Литва).

17 октября Росфинмониторинг также пополнил свой перечень террористов и экстремистов новыми именами.