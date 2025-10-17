Силовые структуры
16:58, 17 октября 2025Силовые структуры

Арестованные политик и «знаток российской кухни» попали в один список

Росфинмониторинг внес в список экстремистов Круглова, Сюткина и Лученко
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Максим Круглов ( внесен Росфинмониторингом в список экстремистов)

Максим Круглов ( внесен Росфинмониторингом в список экстремистов). Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Росфинмониторинг пополнил свой перечень террористов и экстремистов новыми именами. На сайте ведомства указано, что в одном списке оказались бывший депутат Мосгордумы и заместитель председателя политической партии «Яблоко» Максим Круглов, журналистка Ксения Лученко (признана в РФ иноагентом) и блогер Павел Сюткин.

Все трое являются фигурантами уголовных дел, возбужденных по статье 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России») УК РФ. Политик и блогер, также называющий себя «знатоком российской кухни», арестованы.

Круглову вменяется пост, опубликованный в апреле 2022 года, с фейками о Российской армии. Блогеру инкриминировали антироссийскую позицию и глумливые комментарии про военного корреспондента Владлена Татарского, ставшего жертвой теракта.

