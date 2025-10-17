Арестованные политик и «знаток российской кухни» попали в один список

Росфинмониторинг пополнил свой перечень террористов и экстремистов новыми именами. На сайте ведомства указано, что в одном списке оказались бывший депутат Мосгордумы и заместитель председателя политической партии «Яблоко» Максим Круглов, журналистка Ксения Лученко (признана в РФ иноагентом) и блогер Павел Сюткин.
Все трое являются фигурантами уголовных дел, возбужденных по статье 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России») УК РФ. Политик и блогер, также называющий себя «знатоком российской кухни», арестованы.
Круглову вменяется пост, опубликованный в апреле 2022 года, с фейками о Российской армии. Блогеру инкриминировали антироссийскую позицию и глумливые комментарии про военного корреспондента Владлена Татарского, ставшего жертвой теракта.