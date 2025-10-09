Силовые структуры
«Знатоку российской кухни» избрали меру пресечения в Москве

В Москве суд отправил в СИЗО на 2 месяца блогера Сюткина по делу о фейках
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Черемушкинский районный суд Москвы взял под стражу блогера Павла Сюткина за распространение фейков о Российской армии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Сюткин пробудет в СИЗО два месяца. Ему вменяется статья 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации») УК РФ.

О возбуждении уголовного дела в отношении блогера стало известно 8 октября. Тогда же его доставили на допрос.

60-летний Сюткин называет себя «знатоком российской кухни». После начала СВО он занял антироссийскую позицию и глумился над жертвой теракта — военным корреспондентом Владленом Татарским, называя его «бифштексом» и «падалью». По данным следствия, Сюткин опубликовал в своем Telegram-канале посты с ложной информацией о российских военных.

Ранее сообщалось, что Верховный суд оставил без изменений приговор экс-сотруднице «Уралвагонзавода» по делу о госизмене.

