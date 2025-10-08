«Знаток российской кухни» оказался на допросе

СК возбудил дело против блогера Сюткина за фейки о ВС РФ

Московские следователи возбудили уголовное дело против блогера Павла Сюткина за распространение фейков о Российской армии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

Сюткин подозревается в совершении преступления по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации»). Его доставили на допрос к следователю. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрания меры пресечения.

60-летний Сюткин называет себя «знатоком российской кухни», уточняет Life. После начала СВО он занял антироссийскую позицию и глумился над жертвой теракта — военным корреспондентом Владленом Татарским, называя его «бифштексом» и «падалью».

По данным следствия, Сюткин опубликовал в своем публичном Telegram-канале посты с ложной информацией о российских военных.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело в отношении двух женщин, подозреваемых в распространении фейков про Российскую армию.