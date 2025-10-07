Силовые структуры
14:35, 7 октября 2025Силовые структуры

Распространившие фейки про Российскую армию скрылись от силовиков

СК: Участницу «Антивоенного комитета» и ее напарницу ищут из-за фейков про ВС РФ
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело в отношении двух женщин, подозреваемых в распространении фейков про Российскую армию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в городском главке Следственного комитета России.

Одной из злоумышленниц оказалась 42-летняя участница нежелательной в России организации. В апреле она разместила в соцсети ложные данные об использовании Вооруженных сил (ВС) РФ. Ее напарница сделала то же самое в июне 2023 года.

Сейчас двух женщин ищут. Как уточняет ТАСС, первая состоит в шведской организации «Русский антивоенный комитет» (ее деятельность признана в РФ нежелательной), а вторая является 44-летней уроженкой Тюменской области.

Ранее суд приговорил к пяти годам лишения свободы условно жителя Якутии, который избил главу сельского поселения и разгромил камеру местного отделения МВД.

