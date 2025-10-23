Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:43, 23 октября 2025Экономика

В России подорожают кондиционеры

«Русклимат»: Кондиционеры в России подорожают до 30 %
Александра Качан (Редактор)

Фото: Freepik

В 2026 году кондиционеры в России подорожают на 20-30 процентов год к году. Такой прогноз дал заместитель председателя совета директоров по стратегическому развитию холдинга «Русклимат» Вадим Кравченко в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, будет две волны подорожания кондиционеров. «Первая волна начнется с 1 января, когда вступит в силу повышение НДС с 20 до 22 процентов, плюс ежегодная инфляция, это неизбежно отразится на стоимости. Вторая волна будет ближе к марту, когда сопутствующий бизнес пересчитает свои изменившиеся затраты по логистике, таможне, монтажу и далее по цепочке. Все эти допрасходы лягут в стоимость прибора», — пояснил Кравченко.

Он добавил, что даже без учета инфляции приборы вырастут в цене минимум на 10 процентов от НДС и на 10-20 процентов от других факторов. Сейчас кондиционер с высокой энергоэффективностью в среднем стоит около 50-70 тысяч рублей. В 2026-м модели за 70-100 тысяч, которые сейчас считаются дорогими, перейдут в раздел бюджетных вариантов.

При этом спрос россиян на кондиционеры, согласно прогнозам, останется на прежнем уровне или вырастет. Как объяснил Кравченко, покупательский интерес к технике климат-контроля сильно зависит от сезона и температуры — в жару многие россияне бросятся покупать кондиционеры, несмотря на высокую стоимость.

Ранее в Сбере предупредили, что с конца 2026 года цены на жилье в России могут начать расти темпами выше инфляции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мощный взрыв произошел на заводе в Челябинской области, 10 человек погибли. Огненный шар над предприятием попал на видео

    Зеленский назвал условие перемирия

    В МИД КНР оценили слова Трампа о давлении на Путина

    В Москве обезвредили банду подростков-грабителей

    Задержанный ФСБ диверсант рассказал о работе на Украину

    Россияне впервые после пандемии стали скупать туры на любимый курорт богачей за полгода

    Глава Евросовета назвал Зеленского «будущим членом Евросоюза»

    Азербайджан посетят представители 15 стран НАТО

    Бельгия пригрозила заблокировать решение ЕС по активам России

    Российский фондовый рынок рухнул

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости