В России подорожают кондиционеры

«Русклимат»: Кондиционеры в России подорожают до 30 %

В 2026 году кондиционеры в России подорожают на 20-30 процентов год к году. Такой прогноз дал заместитель председателя совета директоров по стратегическому развитию холдинга «Русклимат» Вадим Кравченко в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, будет две волны подорожания кондиционеров. «Первая волна начнется с 1 января, когда вступит в силу повышение НДС с 20 до 22 процентов, плюс ежегодная инфляция, это неизбежно отразится на стоимости. Вторая волна будет ближе к марту, когда сопутствующий бизнес пересчитает свои изменившиеся затраты по логистике, таможне, монтажу и далее по цепочке. Все эти допрасходы лягут в стоимость прибора», — пояснил Кравченко.

Он добавил, что даже без учета инфляции приборы вырастут в цене минимум на 10 процентов от НДС и на 10-20 процентов от других факторов. Сейчас кондиционер с высокой энергоэффективностью в среднем стоит около 50-70 тысяч рублей. В 2026-м модели за 70-100 тысяч, которые сейчас считаются дорогими, перейдут в раздел бюджетных вариантов.

При этом спрос россиян на кондиционеры, согласно прогнозам, останется на прежнем уровне или вырастет. Как объяснил Кравченко, покупательский интерес к технике климат-контроля сильно зависит от сезона и температуры — в жару многие россияне бросятся покупать кондиционеры, несмотря на высокую стоимость.

