Минобороны предложили увеличить число военно-учебных центров в вузах

Депутат Делягин: Число военно-учебных центров при вузах надо увеличить

Число военно-учебных центров (ВУЦ) в гражданских вузах следует значительно увеличить, чтобы справиться с нехваткой профессиональных офицерских кадров, сложившейся на фронте, считает депутат Госдумы Михаил Делягин. Как стало известно «Ленте.ру», с таким предложением он обратился к министру обороны Андрею Белоусову и министру науки и высшего образования Валерию Фалькову.

Депутат рассказал, что в настоящее время в России при гражданских вузах действует 150 ВУЦ, в которых готовят в том числе офицеров запаса. Также, отметил он, всего в стране насчитывается 1150 вузов, при этом в военные вузы наблюдается недобор курсантов.

«Действующие военные сообщают в частном порядке о недостатке профессиональных офицеров, в особенности младших. В результате должности командиров взводов и аналогичные им порой занимаются людьми без профильного высшего военного образования, а порой и вовсе фактически без высшего образования. Им приходится учиться на офицеров в экстренном порядке в рамках ускоренных курсов», — рассказал Делягин.

Депутат указал, что необходимо рассмотреть возможность значительно увеличить число действующих ВУЦ в российских вузах. Парламентарий считает, что предложенная им мера поможет компенсировать потенциальный недостаток офицеров запаса и младших командиров, имеющих современную военную подготовку, для усиления мобилизационного ресурса и кадрового потенциала Российской армии.

