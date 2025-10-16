В США признали отставание от России в области обороны

Армия США отстает от Вооруженных сил (ВС) РФ в области боевых беспилотников и стремится это исправить. Об этом в интервью журналу The War Time Zone (TWZ) сообщил командующий американским корпусом в Европе генерал-лейтенант Чарльз Костанц.

«Мы отстаем. Буду откровенен», — признал офицер, отметив, что американский оборонный проект Flytrap может стать «отправной точкой» в преодолении отставания.

Как поясняет TWZ, проект Flytrap представляет собой серию учений по применению дронов и противодействию им.

Ранее армия США на учениях Flytrap испытала колесные бронетранспортеры Stryker («Страйкер»), оснащенные специальными радарами. Таким образом машины становятся «искателями дронов». Информацию о дронах передавали на мобильные терминалы бойцов в режиме реального времени.