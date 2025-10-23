В российском регионе выросло число отравившихся едой

Число отравившихся едой в Улан-Удэ выросло до 159, госпитализированы 82 человека

Число отравившихся готовой едой в Улан-Удэ выросло со 145 до 159. Госпитализированы 82 человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Бурятии.

Известно, что 20 из 82 госпитализированных выписали сегодня, 23 октября. Они находятся в удовлетворительном состоянии. Также известно, что среди 159 пострадавших 90 детей.

О массовом отравлении в Бурятии сообщалось 19 октября. Известно, что заболевшие ели готовую пищу из сети супермаркетов «Николаевский» — в том числе онигири и шаурму. Фастфуд изготовила компания «Восток». В цеху предприятия нашли нарушения. После перекуса несколько россиян пожаловались на рвоту с кровью.

У пациентов была диагностирована острая кишечная инфекция. Минздрав Бурятии начал проводить расследование.