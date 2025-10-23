Наука и техника
В США объяснили отказ от самого быстрого самолета в мире

TNI: ВВС США отказались от самолета SR-71 из-за сокращения бюджета
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Judson Brohmer / USAF / Wikimedia

Военно-воздушные силы (ВВС) США отказались от эксплуатации разведывательного SR-71 Blackbird, который остается самым быстрым серийным самолетом в мире, из-за сокращения бюджета. Отказ от «одной из самых впечатляющих машин» объяснил журнал The National Interest (TNI).

Разработанный в 1960-е годы SR-71 позволял выполнять разведку в глубоком тылу противника. Он использовал высоту и скорость до 3500 километров в час, чтобы беспрепятственно пролетать над вражеской территорией. Однако уже в 1980-х у США появились группировки разведывательных спутников, которые позволяли получать разведывательную информацию без риска.

Кроме того, самолет был дорогим в эксплуатации. Его заправляли специальным топливом JP-7, которое было густым в обычном состоянии и вязким при отрицательных температурах. Поэтому для поддержки операций SR-71 пришлось переоборудовать 30 самолетов-заправщиков KC-135, которые получили систему подогрева топлива. Более того, после каждого вылета SR-71 требовал десятки тысяч человеко-часов на техническое обслуживание.

Также самолет морально устарел, поскольку нес аналоговую разведывательную аппаратуру. После полета пленку следовало обработать, что требовало слишком много времени. «Неизбежный вывод SR-71 из эксплуатации ускорился из-за снижения разведывательной ценности самолета», — говорится в материале. В 1998 году ВВС США окончательно распрощались с SR-71.

В августе издание Breaking Defense писало, что Национальное агентство геопространственной разведки и Космические силы США планируют в 2026 году начать запуск спутников программы Ground Moving Target Indicator (GMTI). Эти аппараты позволят отслеживать движущиеся цели на суше и море.

