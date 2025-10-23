Интернет и СМИ
Варламов потрогал огромного голубя в США и похвалил его

Блогер Варламов похвалил статую огромного голубя в парке Хай-Лайн в Нью-Йорке
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Популярный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) побывал в одном из парков Нью-Йорка и потрогал статую огромного голубя. Визит в парк блогер показал в видео, доступном на его YouTube-канале.

В ролике Варламов, гуляя по нью-йоркскому парку Хай-Лайн, продемонстрировал скульптуру колумбийского художника Ивана Арготе «Динозавр», которая выполнена в виде большого голубя. Блогер рассказал, что инсталляция, появившаяся в парке в октябре 2024 года, останется в нем до сентября 2026 года.

«Реально, алюминиевый голубь. И действительно раскрашен. Очень крутая работа», — похвалил скульптуру птицы Варламов и постучал по ее крылу.

Ранее Варламов рассказал, что его рассмешил общественный туалет в Исландии. Он заметил, что из-за того, что за использование туалета нужно платить, люди справляли нужду рядом с ним.

