Варламов потрогал огромного голубя в США и похвалил его

Блогер Варламов похвалил статую огромного голубя в парке Хай-Лайн в Нью-Йорке

Популярный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) побывал в одном из парков Нью-Йорка и потрогал статую огромного голубя. Визит в парк блогер показал в видео, доступном на его YouTube-канале.

В ролике Варламов, гуляя по нью-йоркскому парку Хай-Лайн, продемонстрировал скульптуру колумбийского художника Ивана Арготе «Динозавр», которая выполнена в виде большого голубя. Блогер рассказал, что инсталляция, появившаяся в парке в октябре 2024 года, останется в нем до сентября 2026 года.

«Реально, алюминиевый голубь. И действительно раскрашен. Очень крутая работа», — похвалил скульптуру птицы Варламов и постучал по ее крылу.

