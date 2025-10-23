Интернет и СМИ
Варламов пожаловался на грязные поезда в США

Блогер Варламов заявил, что на вокзале Нью-Йорка грязные железнодорожные пути
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Популярный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пожаловался на грязные железнодорожные пути и поезда на вокзале Нью-Йорка. Впечатлениями он поделился в видео, доступном на его YouTube-канале.

Варламов посетил Пенсильванский вокзал в Нью-Йорке. Он счел зал ожидания чистым и ухоженным и обратил внимание на то, что многие пассажиры сидят на полу, не боясь испачкаться. Блогер также отметил красивый интерьер помещения и добавил, что в нем приятно пахнет.

Однако, спустившись на платформу, Варламов заявил, что на ней не так чисто, как в зале ожидания. «Здесь уже все не так красиво. Здесь у тебя уже такой грязный стремный поезд, здесь такие довольно грязноватые пути. И самое главное (...) — мрачные конструкции. Все в саже, копоти», — пожаловался блогер.

Ранее Варламов побывал в Сингапуре и рассказал, что в стране есть много необычных запретов. Блогер сравнил одну из самых развитых стран с тюрьмой.

.
