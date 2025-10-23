Забота о себе
02:00, 23 октября 2025Забота о себе

Вечно занятым людям подсказали способ найти время для секса

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Секс-коуч Джейми Белл подсказала людям, которые вечно заняты, способ найти время для секса. Ее рекомендацию опубликовало издание Metro.

«Жизнь имеет обыкновение мешать сексу, поэтому интимная близость не всегда может быть для нас приоритетом, даже если этого хочется. Начните с малого: разрешите себе использовать короткие перерывы, когда вы можете отключиться от внешнего мира и сосредоточиться на игре — в одиночку или с партнером», — посоветовала Белл. Для этого она предложила включать секс в обычный распорядок дня — даже если это будет быстрая мастурбация после утреннего воскресного душа.

Еще один совет специалистки — отказаться от любых ожиданий относительно того, как должна выглядеть идеальная сексуальная жизнь. «Ее не существует. У всех нас разное либидо, потребности и желания. В отличие от тренажерного зала, здесь нет комплекса упражнений и не нужно гоняться за физической активностью. Просто позвольте себе исследовать и узнавать, что вас возбуждает и заставляет чувствовать себя хорошо. Половина удовольствия заключается в открытии», — заключила она.

Ранее мужчины и женщины перечислили проявления абьюзивных партнеров, которые стали для них первыми «красными флагами» в отношениях. Некоторые пользователи порекомендовали обращать внимание на то, как человек реагирует на стрессовые ситуации.

