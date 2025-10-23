Ядовитая змея укусила мужчину за гениталии в кукурузном поле

В Замбии укус змеи приняли за убийство. Об этом сообщает издание Mwebantu.

45-летнего Космаса Магало нашли ночью в начале апреля в кукурузном поле. В момент обнаружения младшей из своих трех жен он уже не дышал. Правоохранители первоначально заподозрили, что произошло преступление, поскольку у мужчины, почти полностью обнаженного, были деформированы половые органы — как будто кто-то пытался раздавить. Однако экспертиза показала, что Магало за пенис укусила ядовитая змея.

Командующий офицер полиции Южной провинции Оксенсио Дака предоставил детали трагедии, отметив, что в ночь происшествия первая и вторая супруги покойного находились на похоронах в соседней деревне. «Первоначальное расследование показало, что Магало спал в своем доме с самой младшей из трех жен, когда около полуночи услышал звенящий колокольчик коровы снаружи. Он понял, что его скот выбрался из загона, несмотря на то, что он запер коров, когда они вернулись с пастбища», — пояснил Дака.

Мужчина разбудил 19-летнего сына, и они вдвоем вернули основную часть стада в загон. Обнаружив пропажу одного животного, Магало вернулся в дом, взял телефон с более мощным фонарем и в одиночку отправился в кукурузное поле, обернувшись накидкой жены. «Примерно в 02:00 они услышали сигнал тревоги с телефона мужа в кукурузном поле, и, последовав за звуком, нашли его лежащим на земле», — добавил Дака.

Ранее житель Таиланда стал жертвой нападения трехметрового питона в собственном туалете. Мужчина справлял нужду и внезапно почувствовал резкую боль, будто его кто-то укусил. Когда он опустил глаза, то увидел огромную змею, которая высунулась из унитаза и вцепилась в его гениталии.