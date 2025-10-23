Задержанный ФСБ диверсант рассказал о работе на Украину

В Карелии ФСБ показала на видео задержание украинского диверсанта

Задержание в Карелии сотрудниками ФСБ украинского диверсанта и его допрос показали на видео. Ролик в своем Telegram-канале публикует РЕН ТВ.

На кадрах видно, как сотрудники ФСБ задерживают подозреваемого, лицо которого скрыто, в сельской местности, сажают его в фургон и везут на допрос. Мужчина пояснил, что находился в контакте с сотрудниками украинских спецслужб и передавал им информацию об объектах транспортной инфраструктуры региона.

О задержании жителя Карелии 1980 года рождения, работавшего на спецслужбы Украины, сообщалось ранее 23 октября.