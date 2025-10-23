Захарова прокомментировала слова Лукашенко о «большой сделке» Белоруссии с США

Захарова: Белоруссия и Россия обмениваются данными о развитии контактов с США

Руководство Белоруссии и России регулярно обмениваются данными о развитии контактов с США. Так официальный представитель российского Министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова прокомментировала слова белорусского лидера Александра Лукашенко о «большой сделке» с Вашингтоном, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Белоруссия — наш ближайший стратегический союзник, с которым мы координируем наши действия на международной арене», — заявила она.

По ее словам, с приходом к власти в США президента Дональда Трампа политика Вашингтона стала более выверенная.

Ранее Лукашенко согласился на «большую сделку» с США, если будут учтены интересы Белоруссии. Глава государства подчеркнул, что Минск будет ждать от Вашингтона условий будущей сделки.