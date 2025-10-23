Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:02, 23 октября 2025Силовые структуры

Здания ФСБ и Росгвардии попали под бомбовый удар по наводке женщины по фамилии Суворова

Суд дал 14 лет террористке Суворовой, передавшей ГУР координаты ФСБ и Росгвардии
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 14 годам лишения свободы Яну Суворову, по наводке которой здания ФСБ и Росгвардии в Запорожской области попали под ракетно-бомбовый удар. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Женщина признана виновной в теракте, участии в террористическом сообществе и шпионаже. Дело рассматривалось в особом порядке, предусматривающем наказание ниже низшего предела, так как подсудимая заключила досудебное соглашение о сотрудничестве.

Суд установил, что Суворову завербовали в октябре 2022 года сотрудники Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Она в Мелитополе собирала информацию о российских военнослужащих, сотрудниках правоохранительных органов и органов государственной власти, о местах расположения личного состава и техники Вооруженных сил России. Эти данные шпионка передавала в Киев через мессенджер. Там же она вела проукраинские каналы.

В феврале 2023 года ей поручили совершить теракт. По наводке Суворовой был нанесен ракетно-бомбовый удар по зданиям и сооружениям подразделений управлений ФСБ России и Росгвардии по Запорожской области. После этого она взялась за вербовку новых членов террористического сообщества на территории Запорожской области и сбор данных о местах дислокации военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов России.

Суворову задержали 17 октября 2023 года и отдали под суд.

Ранее сообщалось, что в Калининграде суд приговорил к 15 и 16 годам заключения двух граждан Украины за шпионаж и похищение ребенка.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о применении дальнобойного оружия США для ударов по России

    Названы сроки сертификации российско-белорусского самолета

    Трагедию со взорвавшейся колонкой в Луганске назвали терактом

    Эффективность санкций США против России поставили под сомнение

    Пострадавшие от российского мотивационного блогера отказались принимать от него деньги

    Модный в 2000-х наряд вновь стал трендом

    У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение

    Здания ФСБ и Росгвардии попали под бомбовый удар по наводке женщины по фамилии Суворова

    Туристка выпила воды в такси и проснулась голой на кровати в темной комнате без окон

    Зеленский обсудил замороженные российские активы с лидером члена НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости