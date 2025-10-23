Здания ФСБ и Росгвардии попали под бомбовый удар по наводке женщины по фамилии Суворова

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 14 годам лишения свободы Яну Суворову, по наводке которой здания ФСБ и Росгвардии в Запорожской области попали под ракетно-бомбовый удар. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Женщина признана виновной в теракте, участии в террористическом сообществе и шпионаже. Дело рассматривалось в особом порядке, предусматривающем наказание ниже низшего предела, так как подсудимая заключила досудебное соглашение о сотрудничестве.

Суд установил, что Суворову завербовали в октябре 2022 года сотрудники Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Она в Мелитополе собирала информацию о российских военнослужащих, сотрудниках правоохранительных органов и органов государственной власти, о местах расположения личного состава и техники Вооруженных сил России. Эти данные шпионка передавала в Киев через мессенджер. Там же она вела проукраинские каналы.

В феврале 2023 года ей поручили совершить теракт. По наводке Суворовой был нанесен ракетно-бомбовый удар по зданиям и сооружениям подразделений управлений ФСБ России и Росгвардии по Запорожской области. После этого она взялась за вербовку новых членов террористического сообщества на территории Запорожской области и сбор данных о местах дислокации военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов России.

Суворову задержали 17 октября 2023 года и отдали под суд.

