Вывоз ребенка из России оценили в 40 тысяч евро

Суд Калининграда дал 15 и 16 лет двум украинцам за шпионаж и похищение ребенка

В Калининграде суд вынес приговор двум гражданам Украины за шпионаж и похищение ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Подсудимые получили 15 и 16 лет лишения свободы за совершение преступлений по трем статьям о шпионаже, незаконном пересечении государственной границы России и покушении на похищение малолетнего ребенка.

Суд установил, что с 2022 по 2023 год они занимались сбором и передачей военной разведке Украины сведений о системе охраны российско-литовского участка границы. Затем им поступил заказ от соотечественницы на похищение внука, проживающего с матерью в Калининградской области. Она заплатила им за вывоз ребенка из России 40 тысяч евро.

26 декабря 2023 года украинцы попались пограничникам ФСБ после незаконного перехода российской границы.

Ранее сообщалось, что Запорожский областной суд приговорил к 12 годам лишения свободы 28-летнего гражданина Украины, шпионившего за Вооруженными силами России.