Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:10, 23 октября 2025Силовые структуры

Вывоз ребенка из России оценили в 40 тысяч евро

Суд Калининграда дал 15 и 16 лет двум украинцам за шпионаж и похищение ребенка
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Прокуратура Калининградской области»

В Калининграде суд вынес приговор двум гражданам Украины за шпионаж и похищение ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Подсудимые получили 15 и 16 лет лишения свободы за совершение преступлений по трем статьям о шпионаже, незаконном пересечении государственной границы России и покушении на похищение малолетнего ребенка.

Суд установил, что с 2022 по 2023 год они занимались сбором и передачей военной разведке Украины сведений о системе охраны российско-литовского участка границы. Затем им поступил заказ от соотечественницы на похищение внука, проживающего с матерью в Калининградской области. Она заплатила им за вывоз ребенка из России 40 тысяч евро.

26 декабря 2023 года украинцы попались пограничникам ФСБ после незаконного перехода российской границы.

Ранее сообщалось, что Запорожский областной суд приговорил к 12 годам лишения свободы 28-летнего гражданина Украины, шпионившего за Вооруженными силами России.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев анонсировал изменение хода спецоперации

    Обломки беспилотника попали в автобус с пассажирами в Подмосковье

    Собравшийся выступить в Москве американский рэпер рассказал о психическом расстройстве

    Украина перестала запасать газ

    Россиян предостерегли от уловок мошенников при аренде жилья

    Природные катастрофы достигли рекорда по причинению ущерба

    Джастина Бибера назвали самым стильным мужчиной

    Российскому блогеру дали срок по делу о крупном мошенничестве

    У экс-главы излюбленного туристами российского города изъяли имущество на миллиард

    В регионе России захотели запретить пропаганду абортов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости