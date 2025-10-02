Силовые структуры
Украинца осудили за шпионаж за бойцами ВС России

В Запорожской области осудили на 12 лет украинца за шпионаж за ВС РФ
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Запорожский областной суд приговорил к 12 годам лишения свободы 28-летнего гражданина Украины, шпионившего за Вооруженными силами России (ВС РФ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Крыма.

По данным ведомства, мужчина выступал против специальной военной операции. Летом 2022 года он собирал в Запорожской области географические координаты мест дислокации личного состава, вооружения и военной техники Российской армии. Затем осужденный передавал информацию сотруднику Службы безопасности Украины.

Вычислить шпиона удалось сотрудникам УФСБ России по республике Крым и городу Севастополю.

Ранее в Луганской народной республике (ЛНР) к 14 годам строгого режима приговорили 20-летнего жителя региона Валерия Рыжкова.

