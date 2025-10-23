Бывший СССР
Зеленский назвал условие перемирия

Зеленский заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Украина не пойдет на территориальные уступки России. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».

«Cease-fire (прекращение огня — прим. "Ленты.ру"), возможно. Я думаю, что каждый из нас хочет cease-fire. Но нужно больше давления на Россию для cease-fire. Мы готовы к переговорам по cease-fire. Мы готовы к любому формату. Но важное значение переговоров — нам нужен справедливый и долговременный мир», — сказал он.

Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина не получила всех необходимых для нее разрешений от президента США Дональда Трампа по время визита Зеленского в Вашингтон из-за звонка Трампу президента России Владимира Путина. Ермак отметил: главное, что обе администрации сошлись на том, что переговоры и прекращение огня возможны только с привязкой к текущей линии соприкосновения.

