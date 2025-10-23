Бывший СССР
В офисе Зеленского признали разочарование от встречи с Трампом

Ермак: Звонок Путина испортил встречу Зеленского с Трампом
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Украина не получила всех необходимых для нее разрешений от президента США Дональда Трампа по время визита ее лидера Владимира Зеленского в Вашингтон из-за звонка Трампу президента России Владимира Путина. Об этом заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак, передает «РБК-Украина».

По его словам, встреча с Трампом не прошла плохо. Он добавил, что Киев не получил всех нужных решений, но при этом был заложен фундамент для дальнейшей работы. Ермак отметил: главное, что обе администрации сошлись на том, что переговоры и прекращение огня возможны только с привязкой к текущей линии соприкосновения.

Ранее Трамп заявил о стремлении Путина и Зеленского к миру. Он также напомнил, что конфликт на Украине «приближается к четвертому году».

До этого Зеленский оценил идею Трампа по заморозке на линии фронта. Он добавил, что это был бы хороший компромисс, на который, по его мнению, Путин скорее всего не согласится.

