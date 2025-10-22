Зеленский оценил идею Трампа по заморозке на линии фронта

Зеленский: Идея Трампа по заморозке на линии фронта — это хороший компромисс

Предложение президента США Дональда Трампа по заморозке украинско-российского конфликта на линии фронта является «хорошим компромиссом». Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Reuters.

По его словам, Трамп предложил «остаться там, где мы находимся, и начать разговор». Зеленский добавил, что это был бы хороший компромисс, на который, по его мнению, российский лидер Владимир Путин, скорее всего, не согласится.

Ранее Зеленский заявил, что мирный план стран Европы по Украине может помочь остановить боевые действия. При этом, отметил президент, этот план не поможет полностью остановить военное противостояние с Россией.

До этого Трамп заявил, что завершение украинского кризиса уже на подходе. По его словам, он завершил восемь войн и скоро остановит девятую.