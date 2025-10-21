Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:57, 21 октября 2025Мир

Трамп высказался об окончании конфликта на Украине

Трамп: Окончание конфликта на Украине уже на подходе
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Завершение украинского кризиса уже на подходе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, трансляцию его выступления ведет Белый дом.

«Ни [Джордж] Вашингтон, ни [Авраам] Линкольн не завершили восемь войн. Я завершил уже восемь войн, а девятая (на Украине — прим. "Ленты.ру") — уже на подходе, верите вы в это или нет, но это произойдет», — отметил глава государства.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Трамп потребовал от президента Украины Владимира Зеленского пойти на территориальные уступки ради мира с Россией. По словам собеседника издания, Зеленский якобы ответил отказом на требование американского лидера.

Кроме того, высокопоставленный источник сообщил газете The Wall Street Journal о том, что глава Белого дома заявил украинскому коллеге, что его волнует лишь окончание конфликта, а не принадлежность территорий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На нефтеперерабатывающих заводах двух стран НАТО прогремели взрывы. Что об этом известно?

    Назначена дата рассмотрения судом дела бывшего замминистра обороны Павла Попова

    Россиянин уничтожил два здания из-за шашлыков

    Принц Уильям задумал лишить семью королевских титулов

    Доктор Мясников устал и перегорел

    Соседняя республика увеличила поставки России мандаринов

    Король Карл III стал чаще молиться на фоне скандала с братом

    Укравший у боевых товарищей миллионы ветеран СВО снова попросился на фронт

    Российский губернатор рассказал о росте числа обстрелов со стороны Украины

    На Украине заметили F-16 с необычным набором вооружения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости