Раскрыта позиция Трампа по вопросу украинских территорий

WSJ: Трамп заявил Зеленскому, что его не волнует вопрос территории Украины

Президент США Дональд Трамп заявил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что его волнует лишь окончание конфликта с Россией, а не принадлежность украинских территорий. Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Трамп заявил Зеленскому, что его главным приоритетом является прекращение войны, и ясно дал понять, что не привержен какому-либо конкретному результату по вопросу территорий», — передает издание слова своего собеседника.

Ранее высокопоставленный дипломатический источник журнала Politico рассказал, что в странах Евросоюза боятся, что Трамп может надавить на Украину ради территориальных уступок в пользу России. По его словам, результатом территориальных уступок Украины станет «масштабное перевооружение во многих европейских странах», которое сильно поменяет внутриевропейскую политику.

До этого верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас призвала Киев не признавать Донбасс за Россией ради урегулирования конфликта.