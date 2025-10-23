Женщина пожаловалась на отвращающую ее от секса интимную привычку партнера

Женщина пожаловалась на интимную привычку партнера, отвращающую ее от секса. На ее пост, опубликованный на одном из популярных форумов, обратило внимание издание Mirror.
Автор поста рассказала, что секс с новым партнером кажется ей потрясающим, но одна его привычка портит момент близости. «Он великолепен во всех отношениях. Но как только мы достигаем оргазма, он, вместо того чтобы сразу перейти к заботе или объятиям, хватает свой вейп и начинает затягиваться», — посетовала она.
Мнения комментаторов под публикацией разделились. Некоторые считают поведение женщины контролирующим, а другие назвали вредную привычку мужчины тревожным сигналом. «Ты заслуживаешь партнера, который не занимается вейпингом сразу после секса!» — написали пользователи сети.
Ранее сексологи Шадин Фрэнсис и Джиджи Энгл рассказали о рабочих техниках доведения женщин до оргазма. По их мнению, чтобы доставить удовольствие, следует выбирать определенные позиции.