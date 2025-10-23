Забота о себе
05:30, 23 октября 2025Забота о себе

Женщина пожаловалась на отвращающую ее от секса интимную привычку партнера

Фото: gpointstudio / Shutterstock / Fotodom

Женщина пожаловалась на интимную привычку партнера, отвращающую ее от секса. На ее пост, опубликованный на одном из популярных форумов, обратило внимание издание Mirror.

Автор поста рассказала, что секс с новым партнером кажется ей потрясающим, но одна его привычка портит момент близости. «Он великолепен во всех отношениях. Но как только мы достигаем оргазма, он, вместо того чтобы сразу перейти к заботе или объятиям, хватает свой вейп и начинает затягиваться», — посетовала она.

Мнения комментаторов под публикацией разделились. Некоторые считают поведение женщины контролирующим, а другие назвали вредную привычку мужчины тревожным сигналом. «Ты заслуживаешь партнера, который не занимается вейпингом сразу после секса!» — написали пользователи сети.

Ранее сексологи Шадин Фрэнсис и Джиджи Энгл рассказали о рабочих техниках доведения женщин до оргазма. По их мнению, чтобы доставить удовольствие, следует выбирать определенные позиции.

