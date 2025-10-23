Из жизни
08:00, 23 октября 2025Из жизни

Женщина раскрыла негативную сторону отношений с мужем старше ее на 21 год

Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Freepik

43-летняя британка по имени Лорна Эндрюс раскрыла особенности отношений с 64-летним мужем, страдающим от смертельной болезни. О негативной стороне их совместной жизни она рассказала изданию Metro.

По словам Лорны, она познакомилась с будущим мужем Джоном в баре в Брайтоне, Великобритания. Тогда ей было 26 лет, мужчина оказался старше ее на 21 год. Лорна призналась, что ее никогда не смущало это. Наоборот, женщине даже нравится, что опытный Джон всегда может научить ее чему-то новому.

Лорна отметила, что начала ощущать их разницу в возрасте только в 2023 году, когда Джону диагностировали рак. «Когда вы влюбляетесь в кого-то постарше, ваш мозг не сразу начинает беспокоиться о том, что он заболеет... Где в этом романтика?» — объяснила она.

Несмотря на химиотерапию, вылечить Джона пока не удается. Метастазы распространились в надпочечники и мозг. При этом Лорна отмечает, что состояние мужа стабильно. Он остается в хорошем настроении и планирует бороться до конца. Лорна призналась, что изначально они с Джоном не планировали иметь детей. Но теперь она стала все чаще задумываться о материнстве.

Ранее сообщалось, что жительница США вышла замуж за мужчину старше ее на 26 лет и родила ему пять детей. Сейчас она беременна шестым.

.
    Все новости