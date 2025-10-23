Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
22:35, 23 октября 2025Культура

Звезда «Кадетства» увеличил свой долг по алиментам до полумиллиона

Бывшая жена звезды «Кадетства» Емельянова заявила, что он не платит алименты
Андрей Шеньшаков

Фото: Фомичев Михаил / ТАСС

Бывшая супруга актера Кирилла Емельянова, известного по ролям в «9 роте» и сериале «Кадетство», заявила, что он опять перестал платить алименты. Об этом сообщает Super.ru.

Екатерина Директоренко сообщила, что артист не просто не сократил свой долг по алиментам, но и приумножил его.

«Долг он не сократил, задолженность больше, чем написано, намного — в несколько раз. Он не общается ни со мной, ни с детьми», — рассказала она.

Согласно данным сайта Федеральной службы судебных приставов, сейчас на Емельянове значится долг в размере более 500 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что звезда сериала «Кадетство» актер Кирилл Емельянов задолжал по кредиту больше 148 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ответ будет ошеломляющим». Путин сделал заявления о переносе саммита с Трампом, новых санкциях США и решении по Tomahawk

    В Чечне рассказали подробности об убитой в Армении чеченке

    Звезда «Моей прекрасной няни» рассказал о трагедии в семье

    Китай ответил на обвинения США в сотрудничестве с Россией

    Итальянский волейболист «Факела» поделился впечатлениями от России

    Звезда «Кадетства» увеличил свой долг по алиментам до полумиллиона

    Экс-премьер Польши предложил «подарить» Украине одно оружие

    Звезда «Дюны» рассказал о последствиях инсульта

    В Германии сообщили о больших потерях из-за использования активов России

    Бриджит Джонс поставят памятник

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости