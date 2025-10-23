Звезда «Кадетства» увеличил свой долг по алиментам до полумиллиона

Бывшая жена звезды «Кадетства» Емельянова заявила, что он не платит алименты

Бывшая супруга актера Кирилла Емельянова, известного по ролям в «9 роте» и сериале «Кадетство», заявила, что он опять перестал платить алименты. Об этом сообщает Super.ru.

Екатерина Директоренко сообщила, что артист не просто не сократил свой долг по алиментам, но и приумножил его.

«Долг он не сократил, задолженность больше, чем написано, намного — в несколько раз. Он не общается ни со мной, ни с детьми», — рассказала она.

Согласно данным сайта Федеральной службы судебных приставов, сейчас на Емельянове значится долг в размере более 500 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что звезда сериала «Кадетство» актер Кирилл Емельянов задолжал по кредиту больше 148 тысяч рублей.