Звезда «Секса в большом городе» рассказала о жизни с климаксом

Актриса Ким Кэтролл стала спать по три часа из-за менопаузы

Звезда сериала «Секс в большом городе» Ким Кэтролл рассказала о жизни в климаксе. 69-летнюю актрису цитирует издание People.

По словам Кэтролл, перименопауза — период, предшествующий менопаузе — была для нее очень сложной. «Это сильно повлияло на меня и вызвало бессонницу, продолжавшуюся долгое время. Было действительно трудно функционировать после трехчасового сна», — отметила она.

Актриса добавила, что обращалась к своей матери за советом о том, как пережить менопаузу, но та лишь сказала, что просто смирилась с климаксом. «Вы думаете, что менопауза вашей сестры будет такой же, как у вас, или у вашей матери, или у вашей тети, но на самом деле это не так. Все индивидуально, и вы должны предотвратить возможные проблемы», — подчеркнула Кэтролл.

Она также рассказала, что во время климакса научилась прежде всего терпению. «Когда я болела или чувствовала себя неважно в прошлом, я знала, что делать. Но в данном случае знаний у меня не было, и терпение — вот что было нужно, чтобы пройти через это и постепенно понять, что со мной происходит», — заключила она.

Ранее врач Анна Марченко призвала женщин посетить гинеколога после отпуска. По ее словам, это необходимо, поскольку резкая смена климата негативно сказывается на здоровье.