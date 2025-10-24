Экономика
18:27, 24 октября 2025Экономика

Банк России снизил курсы доллара и евро

ЦБ: Курс доллара на 25-27 октября составил 80,97 рубля
Кирилл Луцюк

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Банк России принял решение понизить курсы доллара, евро и юаня. Эта информация опубликована на сайте регулятора.

Стоимость доллара на 25-27 октября составила 80,9713 рубля, а евро — 94,082 рубля. Что касается курса китайской валюты, то он опустился до 11,3079 рубля.

На 24 октября доллар, евро и юань стоили 81,2690, 94,3889 и 11,3733 рубля соответственно.

В первой половине октября министр финансов России Антон Силуанов заявил, что причиной укрепления рубля стала более жесткая денежно-кредитная политика регулятора, которая привела к уменьшению импорта.

Есть прогнозы, что к концу года история неожиданно крепкого рубля должна завершиться. Предполагается, что в декабре российская валюта может упасть до 93 рублей за доллар. Некоторые экономисты полагают, что «американец» подорожает до «справедливых» 90-95 рублей.

