Силуанов нашел причину укрепления рубля

Силуанов: Укрепление рубля вызвано более жесткой денежно-кредитной политикой ЦБ

Глава Минфина России Антон Силуанов увидел причину укрепления рубля в более жесткой денежно-кредитной политике Центрального банка. Министра процитировало РИА Новости.

Как пояснил Силуанов, из-за политики регулятора в стране стало меньше импорта.

«Соответственно, при сохранении тех же самых оценок по прогнозу экспортных поступлений в валюту курс стал укрепляться», — констатировал министр.

Он добавил также, что такое развитие событий привело к соответствующим последствиям для экономики. Например, это сказалось на доходах бюджета.

По мнению эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера, укрепление курса рубля связано в том числе с высокими фискально-монетарными рисками и, скорее всего, будет временным.

До этого, 14 октября, на торгах на российском межбанковском рынке курс доллара опускался до 78,75 рубля. Это оказалось минимальным значением с конца июля 2025 года. На рынке Forex российская валюта взлетела до 79,2 рубля за доллар.