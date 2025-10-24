Часть россиян предупредили об опасности из-за тумана

Терапевт Чернышова: Туман может быть опасным для людей с хроническими болезнями

Туман может представлять опасность для людей с хроническими заболеваниями и ослабленным организмом. Об этом предупредила врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с «Москва 24».

Особенную осторожность стоит проявлять людям с дыхательной недостаточностью. По словам эксперта, во время тумана в воздухе может снизиться уровень кислорода, что грозит погодной гипоксией. При таких условиях атмосферные загрязнения вступают в реакцию с водой и становятся активнее, из-за чего концентрация вредных веществ в воздухе значительно повышается.

«Например, сернистый газ при контакте с водой превращается в сернистую кислоту, и люди ее вдыхают. Все это особенно плохо действует на аллергиков и астматиков», — пояснила Чернышова. Она рекомендовала гражданам с хроническими заболеваниями не выходить из дома в туман, а при наличии возможности временно покинуть город и отправится на природу.

Ранее москвичам пообещали пасмурную и дождливую погоду до конца октября. За эти дни выпадет около 20 миллиметров осадков, также возобновятся туманы.