Экономика
16:02, 24 октября 2025Экономика

Депутат посоветовал россиянам не мыть овощи

Мария Черкасова

Фото: Елена Таранец / Фотобанк Лори

После сбора урожая очень важно создать для овощей правильные условия хранения, включая необходимую температуру и влажность. О том, как это сделать правильно, «Газете.Ru» рассказал депутат Госдумы и председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

В заготовке решающую роль играют сроки уборки. Картофель собирают, когда ботва полностью высохла и опала, а морковь и свеклу убирают последними, часто после первых легких заморозков, которые лишь слегка касаются ботвы, не повреждая корнеплоды. Это позволяет овощам подготовиться к зиме и сделать кожуру плотнее.

Главными врагами хранения являются неподходящая температура и влажность. Оптимальная температура для картофеля, моркови и свеклы — от плюс 2 до плюс 4 градусов, а влажность воздуха должна составлять 90-95 процентов. При таких условиях овощи не замерзнут, не сгниют и не прорастут преждевременно.

Чаплин подчеркнул, что перед хранением овощи нельзя мыть и помещать в плотно завязанные пакеты. Мытье нарушает защитный слой овощей, поэтому их следует лишь слегка очистить от земли и обязательно просушить в тени. Также нельзя хранить вместе здоровые и поврежденные корнеплоды, чтобы избежать порчи всего урожая. Нельзя хранить овощи в плотно закрытых полиэтиленовых пакетах, где скапливается влага и развивается гниль.

Лучше всего хранить корнеплоды в погребе или на утепленном балконе, где можно организовать специальные ящики с вентиляцией и утеплением. В сильные морозы овощи нужно укрывать старыми одеялами или теплой одеждой. Если погреба или балкона нет, можно хранить овощи в самой холодной и темной части квартиры — например, на балконе или в прихожей. Для этого овощи раскладывают в мешочки из натуральной ткани, чтобы они не потели. В тепле срок хранения сокращается, поэтому такие запасы нужно использовать в первую очередь.

Ранее дачникам посоветовали сфотографировать участок перед зимой. Фотографии могут понадобиться при обращении в полицию, если зимой участок повредят или ограбят дом.

