Дачникам посоветовали сделать фото участка перед зимой

Депутат Чаплин посоветовал сфотографировать дачный участок для страховки

Перед зимой стоит сфотографировать свой участок. С какой целью это требуется, изданию RT объяснил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Фото участка понадобится при обращении в страховую компанию или полицию. Засвидетельствовать состояние дома и придомовой территории важно до выпадения снега. Зима — выгодное время для воров, поэтому на время своего отсутствия хозяевам необходимо создать видимость того, будто в доме есть люди. Для этого депутат советует привлечь соседей: пусть они периодически навещают участок, расчищают снег у входа, оставляют следы постоянного присутствия. Также рекомендуется установить простейшие средства защиты. На все двери стоит повесить надежные замки, на окна — ставни, а на ворота — крепкий внутренний засов, рассказал Чаплин.

Перед тем как оставить дачу на зиму, хозяевам стоит обратить внимание на соблюдение противопожарной безопасности. Во избежание пожаров лучше проверить, как в доме работает печное отопление и исправны ли электроприборы. Электричество на время отсутствия лучше отключить полностью. Кроме того, необходимо регулярно счищать снег с крыши — под весом выпавшего снега кровля может деформироваться и даже обрушиться.

Ранее дачникам дали еще один совет перед отъездом на зиму: полностью слить воду из труб и оборудования, чтобы избежать ее замерзания.