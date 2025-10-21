Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:25, 21 октября 2025Экономика

Дачникам посоветовали сделать фото участка перед зимой

Депутат Чаплин посоветовал сфотографировать дачный участок для страховки
Виктория Клабукова

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Перед зимой стоит сфотографировать свой участок. С какой целью это требуется, изданию RT объяснил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Фото участка понадобится при обращении в страховую компанию или полицию. Засвидетельствовать состояние дома и придомовой территории важно до выпадения снега. Зима — выгодное время для воров, поэтому на время своего отсутствия хозяевам необходимо создать видимость того, будто в доме есть люди. Для этого депутат советует привлечь соседей: пусть они периодически навещают участок, расчищают снег у входа, оставляют следы постоянного присутствия. Также рекомендуется установить простейшие средства защиты. На все двери стоит повесить надежные замки, на окна — ставни, а на ворота — крепкий внутренний засов, рассказал Чаплин.

Перед тем как оставить дачу на зиму, хозяевам стоит обратить внимание на соблюдение противопожарной безопасности. Во избежание пожаров лучше проверить, как в доме работает печное отопление и исправны ли электроприборы. Электричество на время отсутствия лучше отключить полностью. Кроме того, необходимо регулярно счищать снег с крыши — под весом выпавшего снега кровля может деформироваться и даже обрушиться.

Ранее дачникам дали еще один совет перед отъездом на зиму: полностью слить воду из труб и оборудования, чтобы избежать ее замерзания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Белом доме высказались о сроках встречи Путина и Трампа

    Названы перспективы дела о расправе над снявшим «Закрытую школу» режиссером

    Трамп заявил о готовности союзников ввести войска в сектор Газа

    Аэропорт в Финляндии оказался под угрозой закрытия из-за отсутствия туристов из России

    Россиянам назвали альтернативы дорогим продуктам для правильного питания

    На Украине заметили одну странность в появлениях Залужного

    В США рассказали о «большом аппетите» республиканцев к санкциям против России

    Суд принял решение по обманувшим российского блогера Митрошину адвокатам

    В России договорились о легализации некоторых расчетов в криптовалюте

    Стало известно о желании Абрамовича купить футбольный клуб

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости