Два украинских региона оказались на грани блэкаута

На Украине два региона оказались на грани полного блэкаута. Об этом заявил эксперт энергорынка и глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, передает Telegram-канал «Политика страны».

«Особенно сложная ситуация в Черниговской и Сумской областях, которые фактически оказались на пороге блэкаута. Есть проблемы также в Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Херсонской и Киевской областях», — рассказал Попенко.

Уточняется, что в перечисленных регионах света нет от шести и более часов.

