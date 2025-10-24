Бывший СССР
Два украинских региона оказались на грани блэкаута

На Украине Черниговская и Сумская области оказались на грани блэкаута
Фото: Gleb Garanich / Reuters

На Украине два региона оказались на грани полного блэкаута. Об этом заявил эксперт энергорынка и глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, передает Telegram-канал «Политика страны».

«Особенно сложная ситуация в Черниговской и Сумской областях, которые фактически оказались на пороге блэкаута. Есть проблемы также в Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Херсонской и Киевской областях», — рассказал Попенко.

Уточняется, что в перечисленных регионах света нет от шести и более часов.

Ранее на Украине высказали опасения по поводу новых российских КАБ. Отмечалось, что они могут усложнить положение украинского тыла.

