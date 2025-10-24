Бывший СССР
16:31, 24 октября 2025

На Украине высказали опасения по поводу новых российских КАБ

Страна.ua: Регулярные удары КАБ ВС России усложнят положение украинского тыла
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Регулярные удары Вооруженных сил (ВС) России новыми корректируемыми авиабомбами (КАБ) усложнят положение украинского тыла. Об этом сообщило украинское издание Страна.ua в Telegram.

Уточняется, что в настоящее время на Украине не фиксируют массового применения новых российских КАБ. Удары ими описали как точечные, но с тенденцией к наращиванию интенсивности.

«И если они станут регулярными, это сильно усложнит положение украинского тыла. Особенно в свете новой кампании РФ по выбиванию украинской энергетики», — говорится в публикации.

24 октября стало известно об атаке армии России на Одесскую область. Сообщалось, что для этого российскими подразделениями были применены новые КАБ с реактивными двигателями.

