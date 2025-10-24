Стали известны подробности атаки на Одесскую область авиабомбами с реактивными двигателями

Mash: ВС России атаковали Одесскую область новыми КАБ с реактивными двигателями

Российские войска атаковали Одесскую область новыми корректируемыми авиабомбами (КАБ) с реактивными двигателями. Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала Mash.

«Одесскую область впервые атаковали новые реактивные бомбы. Предварительно, авиабомбы прилетели в крупнейший морской торговый порт — основной хаб для грузоперевозок зерна, нефти и прочей логистики», — говорится в публикации.

Отмечается, что в полете бомбы сменили траекторию после пролета над Николаевской областью.

Ранее удар по Одесской области новыми КАБ подтвердил глава местной областной военной администрации Олег Кипер. Какие именно объекты были повреждены в результате атаки, тогда не сообщалось.