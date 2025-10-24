Бывший СССР
Экс-премьер Украины предрек превращение страны в военное поселение

Экс-премьер Украины Азаров: ЕС превращает страну в военное поселение
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Европейский союз (ЕС) превращает Украину в военное поселение под боком у России. Об этом заявил в Telegram бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«ЕС из Украины будет создавать страну-армию, страну — военное поселение. Лишь на этих условиях ей продолжат давать деньги», — заявил экс-премьер.

Он добавил, что ради этой цели лидеры европейских стран «высасывают» из своих экономик сотни миллиардов и принимают нерациональные экономические решения с далеко идущими последствиями.

Ранее на фоне отказа президента США Дональда Трампа от передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk Киев начал вести разговор об этих снарядах с европейскими странами. По словам президента Украины Владимира Зеленского, Киев может получить дальнобойные ракеты в любой день.

